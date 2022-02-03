Regaip Kandili orucu ne zaman 2022? Regaip orucu hangi gün, ne zaman tutulur? Perşembe mi Cuma mı? Recep ayı ilk perşembe günü orucu!

Regaip Kandiliniz mübarek olsun. Bugün 3 ayların ilk kandili olan Regaip Kandilini idrak edeceğiz. Regaip kandili orucu ne zaman tutulur merak ediliyor. İşte Regaip Kandili ve Recep ayının ilk gün 3 orucu tarihleri...

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaip kandili Recep ayının ilk cuma gecesidir. Yani bu yıl Regaip kandili 3 Şubat Perşembe akşamına denk gelmektedir. Regaip kandil gecesi 3 Şubat Perşembeyi 4 Şubat Cumaya bağlayan gecedir.

2022 Regaip kandili gecesi : 3 Şubat Perşembeyi 4 Şubat Cuma'ya bağlayan gece.

2022 Regaip kandili günü : 4 Şubat Cuma günü sabah namazından akşam namazına kadar olan süre.

RECEBİ ŞERİFİN İLK PERŞEMBE ORUCU

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 'den rivayet edildiğine göre: "Receb'in ilk perşembesini oruçla geçireni cennete girdirmek Allah-u Te'ala üzerine bir hak olur."

(Kaynak : es-Safûrî, Nüzhetül-mecalis - Abdülkadir el-Geylani, el-Ğunye)

Receb ayının ilk Perşembe günü orucu bugün 3 Şubat Perşembe 2022 tarihinde tutulacaktır.

REGAİP KANDİLİNDE ORUÇ TUTMAK SEVAP MI? REGAİP ORUCU NE ZAMAN?

Kandil günlerini oruçlu geçirmek oldukça sevaptır. Fakat burada şöyle bir durum var. Alimler kandil gününü tek gün oruçlu geçirilmesini tavsiye etmemiştir, 2 gün şeklinde tavsiye edilmiştir. Örnek vermek gerekirse 4 Şubat Cuma günü Regaip kandilinin günüdür. Haliyle 4 Şubat ile birlikte 3 Şubatı da oruçlu geçirebilirsiniz. Yani ister Perşembe-Cuma günü ikili oruç tutun, isterseniz ce Cuma-Cumartesi günü ikili oruç tutun. Regaip kandili orucunun sevabını almak için bu şekilde 2 gün olarak tutulması tavsiye edilmiştir.

Regaip Kandili oruç günleri:

3-4 Şubat 2022 : Perşembe ve Cuma günü iki gün birlikte oruç tutulabilir.

Perşembe ve Cuma günü iki gün birlikte oruç tutulabilir. 4-5 Şubat 2022 : Cuma ve Cumartesi günü iki gün birlikte oruç tutulabilir.

Buna ek olarak Perşembe-Cuma-Cumartesi haram ayı oruç günleridir. İsterseniz bu üç gün art arda oruç tutabilirsiniz. Şimdiden Allah kabul eylesin. Amin...

RECEP AYI İLK GÜNLERİ ORUÇ HAKKINDAKİ HADİSİ ŞERİFLER

- İbni Abbas (Radıyallabu Anhüme) 'nın rivayet ettiği bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Receb'in ilk gününün orucu 3 senenin günahlarının keffaretidir. 2. günün orucu 2 senenin, 3. günün orucu ise 1 senenin keffaretidir. Sonra her gün bir aylık bağışlanmadır." buyurmuştur. (Kaynak : Ebu Muhammed el-Hallal, Fezailü Şehri Receb)

- Bir Hadisi Şerif'te şöyle varid olmuştur: "Receb'in ilk gününü oruçla geçiren kimseden, cehennem gökle yer arası kadar (500 senelik mesafe) uzaklaşır." Kaynak : (es-Safuri,Nüzhetü'l-mecalis)

- Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh)'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Receb'in ilk günü oruç tutandan, Allah iki senelik günahlarını sildirir." (Kaynak : Abdülkadir el-Geylani, el-Ğunye)

REGAİP KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…' buyurur." (Bkz. Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet'u-Salat, 191) demiştir.

Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhicce'nin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 62; Tirmizî, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196, 197; İbn Mâce, Sıyâm, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; "Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur'an'ın bana vahyedildiği gündür." (Müslim, Sıyâm, 198) diye cevap verirdi.

Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak bazı İslam alimleri dini açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir.

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