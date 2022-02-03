Regaip Kandili orucu ne zaman 2022? Regaip orucu hangi gün, ne zaman tutulur? Perşembe mi Cuma mı? Recep ayı ilk perşembe günü orucu!
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Mübarek 3 ayların ilk kandili Regaip Kandili 3 Şubat Perşembe akşam namazı ile birlikte girecektir. Regaip kandilinde ibadet yapmak, namaz kılmak, dua etmek oldukça sevaptır. Ayrıca bazı alimler kandil günü oruç tutulmasını da tavsiye etmiştir. Peki, Regaip Kandili orucu ne zaman 2022? Regaip orucu hangi gün, ne zaman tutulur? Regaip Kandili orucu Perşembe mi Cuma mı? İlk perşembe günü orucu! İşte bilgiler...
Regaip Kandiliniz mübarek olsun. Bugün 3 ayların ilk kandili olan Regaip Kandilini idrak edeceğiz. Regaip kandili orucu ne zaman tutulur merak ediliyor. İşte Regaip Kandili ve Recep ayının ilk gün 3 orucu tarihleri...
Regaip kandili Recep ayının ilk cuma gecesidir. Yani bu yıl Regaip kandili 3 Şubat Perşembe akşamına denk gelmektedir. Regaip kandil gecesi 3 Şubat Perşembeyi 4 Şubat Cumaya bağlayan gecedir.
2022 Regaip kandili gecesi : 3 Şubat Perşembeyi 4 Şubat Cuma'ya bağlayan gece.
2022 Regaip kandili günü : 4 Şubat Cuma günü sabah namazından akşam namazına kadar olan süre.
Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 'den rivayet edildiğine göre: "Receb'in ilk perşembesini oruçla geçireni cennete girdirmek Allah-u Te'ala üzerine bir hak olur."
(Kaynak : es-Safûrî, Nüzhetül-mecalis - Abdülkadir el-Geylani, el-Ğunye)
Receb ayının ilk Perşembe günü orucu bugün 3 Şubat Perşembe 2022 tarihinde tutulacaktır.
Kandil günlerini oruçlu geçirmek oldukça sevaptır. Fakat burada şöyle bir durum var. Alimler kandil gününü tek gün oruçlu geçirilmesini tavsiye etmemiştir, 2 gün şeklinde tavsiye edilmiştir. Örnek vermek gerekirse 4 Şubat Cuma günü Regaip kandilinin günüdür. Haliyle 4 Şubat ile birlikte 3 Şubatı da oruçlu geçirebilirsiniz. Yani ister Perşembe-Cuma günü ikili oruç tutun, isterseniz ce Cuma-Cumartesi günü ikili oruç tutun. Regaip kandili orucunun sevabını almak için bu şekilde 2 gün olarak tutulması tavsiye edilmiştir.
Regaip Kandili oruç günleri:
- 3-4 Şubat 2022 : Perşembe ve Cuma günü iki gün birlikte oruç tutulabilir.
- 4-5 Şubat 2022 : Cuma ve Cumartesi günü iki gün birlikte oruç tutulabilir.
Buna ek olarak Perşembe-Cuma-Cumartesi haram ayı oruç günleridir. İsterseniz bu üç gün art arda oruç tutabilirsiniz. Şimdiden Allah kabul eylesin. Amin...
- İbni Abbas (Radıyallabu Anhüme) 'nın rivayet ettiği bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
"Receb'in ilk gününün orucu 3 senenin günahlarının keffaretidir. 2. günün orucu 2 senenin, 3. günün orucu ise 1 senenin keffaretidir. Sonra her gün bir aylık bağışlanmadır." buyurmuştur. (Kaynak : Ebu Muhammed el-Hallal, Fezailü Şehri Receb)
- Bir Hadisi Şerif'te şöyle varid olmuştur: "Receb'in ilk gününü oruçla geçiren kimseden, cehennem gökle yer arası kadar (500 senelik mesafe) uzaklaşır." Kaynak : (es-Safuri,Nüzhetü'l-mecalis)
- Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh)'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Receb'in ilk günü oruç tutandan, Allah iki senelik günahlarını sildirir." (Kaynak : Abdülkadir el-Geylani, el-Ğunye)
Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…' buyurur." (Bkz. Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet'u-Salat, 191) demiştir.
Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhicce'nin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 62; Tirmizî, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196, 197; İbn Mâce, Sıyâm, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; "Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur'an'ın bana vahyedildiği gündür." (Müslim, Sıyâm, 198) diye cevap verirdi.
Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak bazı İslam alimleri dini açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir.