Regaip Kandili nedir? Regaip Kandili anlam ve önemi nedir?

Regaip Kandili 2021 yılında da heyecanla bekleniliyor. Müslümanlar her yıl kandil günlerini ibadetlerle idrak ediyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre üç aylar şubat ayında başladı. Müslümanlar recep ayının içerisinde Regaip Kandili'ni de idrak edecekler. Peki, Regaip Kandili nedir? Regaip Kandili anlam ve önemi nedir

Regaip Kandili bu yıl 18 Şubat tarihinde idrak edilecek. Müslümanlar recep ayının içerisinde bulunan Regaip Kandili'nin anlamını ve önemini araştırmaya başladılar. Regaip Kandili 2021 yılında da heyecanla bekleniliyor. Müslümanlar her yıl kandil günlerini ibadetlerle idrak ediyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre üç aylar şubat ayında başladı. Müslümanlar recep ayının içerisinde Regaip Kandili'ni de idrak edecekler. Peki, Regaip Kandili nedir? Regaip Kandili anlam ve önemi nedir? İşte detaylar haberimizde...

REGAİP KANDİLİ NEDİR?

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamındaki ragibenin çoğulu olan regaib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel", özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak "müstehap, nâfile ibadet" mânalarında kullanıldığı gibi (İbn Ebû Şeybe, II, 49; İbn Abdülber en-Nemerî, I, 127; Hattâb, II, 79) hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.

Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandilindeki "Regâip" kelimesi, Arapça bir kelime olan "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. "re-ğabe", kelime olarak, elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir.

REGAİP KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir. Regâib kelimesi Kur'an'da "Regaib" şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır. Terim olarak Regâib, Türkçe'de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir.

Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah'a ibadet edilir.