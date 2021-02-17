Regaip Kandili ne zaman? Bugün kandil mi, ne kandili? Yarın Regaip Kanidi mi? Diyanet işleri dini günler takvimi 2021 nedir?
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Regaip Kandili ne zaman? Bugün kandil mi, ne kandili? Yarın Regaip Kanidi mi? Diyanet işleri dini günler takvimi 2021 nedir?

17.02.2021 12:08 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:11
Regaip Kandili ne zaman? Bugün kandil mi, ne kandili? Yarın Regaip Kanidi mi? Diyanet işleri dini günler takvimi 2021 nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden kandil günleri takvimi yayınlandı. Müslüman âlemi için en mühim günlerden birisi olan ve üç aylar içerisinde idrak edilen Regaib Kandili ne zaman, bugün kandil mi, ne kandili, kandil ne zaman gibi sorular ise akıllara takılan konular arasında yer aldı. Peki, Regaip Kandili ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden kandil günleri takvimi yayınlandı. Müslüman âlemi için en mühim günlerden birisi olan ve üç aylar içerisinde idrak edilen Regaib Kandili ne zaman, bugün kandil mi, ne kandili, kandil ne zaman gibi sorular ise akıllara takılan konular arasında yer aldı. Peki, Regaip Kandili ne zaman? Bugün kandil mi, ne kandili? Yarın Regaip Kanidi mi? Diyanet işleri dini günler takvimi 2021 nedir? İşte detaylar haberimizde...

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN? BUGÜN KANDİL Mİ?

Regaip Kandili 18 Şubat Perşembe (yarın)dır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan dini günler takvimine göre 2021 kandil günleri de belli oldu. 2021 yılında idrak edilecek olan kandil günleri şöyle;

Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili : 10 Mart 2021 Çarşamba

Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi

Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi

Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar

Regaip Kandili ne zaman? Bugün kandil mi, ne kandili? Yarın Regaip Kanidi mi? Diyanet işleri dini günler takvimi 2021 nedir?
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