Regaip kandili ne zaman 2021? Regaip kandilinin önemi nedir?

Regaip kandili ne zaman 2021? Regaip kandili geçti mi? sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediyor. Mübarek 3 ayların yaklaşmasıyla birlikte kandil tarihleri araştırıldı. Dinizimizdeki 5 kandilin 4'ü üç ayların içerisinde yer alıyor. Peki en yakın kandil ne zaman?