Regaip Kandili'ne Doğru

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Şahin, mesajında, Regaip Kandili'nin, mübarek üç ayların manevi sofrasına ve bereket iklimine açılan bir kapı olduğunu belirtti.

Allah'ın rahmetinin manevi bir sağanak gibi yağdığı, mağfiretinin, lütuf ve kereminin insanları kuşattığı mübarek üç ayların manevi ikliminin ilk esintisi Regaip Kandili'ni idrak etmenin huzurunu yaşadıklarını kaydeden Şahin, böylesi önemli günlerde toplumsal duyguların arttığına dikkat çekti.

Başkan Şahin, şunları kaydetti:

"Regaip Kandili ile insanların birbirine karşı daha hoşgörülü ve saygılı davrandığı bu ayların toplumumuzda var olan huzur ve kardeşliği daha da pekiştirdiğine inanıyorum. Recep, şaban ve ramazan aylarında insanların Allah'a yaklaşma gayretleriyle birlikte yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri de artar. Bu da toplumsal huzur ve birlik, beraberliğin gelişmesine vesile olur. Ülkemizin ve bütün İslam aleminin üç aylarını ve Regaip Kandili'ni tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim."

Tahmazoğlu

Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu da toplumsal huzura vesile olan mübarek üç ayların başlangıcı Regaip Kandili'nin tüm İslam alemine hayırlı olmasını diledi.

Tahmazoğlu, "Rabbim bu üç ayları güzel bir şekilde değerlendirmeyi, hakkıyla eda etmeyi nasip eylesin. Bu vesileyle Tüm hemşehrilerimizin ve kardeşlerimizin mübarek Regaip Kandili'ni kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Fadıloğlu

Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu ise birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek, Regaip Kandili'nin hayırlara vesile olmasını diledi.

Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Allah'ın ilahi ihsan ve manevi hediyelerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi ve samimi kalple Allah'a yönelenlerin affedilme ümitleri dolayısıyla Müslümanlar tarafından heyecanla beklendiği ve gönülden arzulandığı için Recep ayının ilk cuma gecesine Regaip Kandili dendiğini ifade ederek, "Regaip, rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Regaip, Allah'ın mağfiretinin, engin lütuf ve kereminin üzerimize yağdığı bir rahmet gecesidir. Toplum olarak bu mübarek geceyi değerlendirerek birbirimize kenetlenmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, mübarek üç ayların ve Regaip Kandili'nin tüm İslam alemine ve din kardeşlerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA