Regaip Kandili Midyat'ta dualarla idrak edildi
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Regaip Kandili Midyat'ta dualarla idrak edildi

Mardin'in Midyat ilçesinde Regaip Kandili dualarla idrak edildi.

28.02.2020 10:22 | Son Güncelleme: 28.02.2020 10:54
Regaip Kandili Midyat'ta dualarla idrak edildi

'in ilçesinde Regaip Kandili dualarla idrak edildi.


"Üç ayların" habercisi Regaip Kandili dolayısıyla ilçedeki camilerde program düzenlendi.

Mahallesindeki Veysel Karani Camisi'nde İlçe Müftülüğünce gerçekleştirilen programda Türkçe, Arapça ve Kürtçe Mevlid-i Şerif okundu, şehitler, güvenlik güçleri ve tüm İslam alemi için dua edildi.


İlçe Müftüsü Mehmet Şafi Bilik, vaazında Regaip Kandilinin önemine değindi.

Midyat Belediyesince de camideki vatandaşlara gül suyu, lokum, kandil simidi gibi ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA

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