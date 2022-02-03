Regaip Kandili mesajları

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Erin, mesajınd,a üç aylar ve Regaip Kandili'nin tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

Erin, yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Dinimizde ve geleneğimizde mukaddes kabul edilen bu günler, ibadetlerimizin artması, fenalıklardan sakınmamız, saygı, sevgi ve merhametle birbirimize daha çok yakınlaşmamızı gerektiren hikmetler barındırmaktadır. Yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberliğimize vesile olması temennisiyle, tüm İslam aleminin ve Şanlıurfalı hemşerilerimin üç aylarını ve Regaip Kandili'ni tebrik ediyorum. İyiye, güzele, hakka ve faydalı olana yönelmemize vesile olmasını dileyerek Regaip gecesi yapacağımız ibadetlerin kabul olmasını Allah'tan niyaz ediyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise Regaip Kandili'nin tüm İslam alemine huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diledi.

Beyazgül mesajında, "Kandiller, insanların kalplerini birbirlerine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, birlik, beraberlik, dayanışma duygularını arttıran maneviyatı yüksek gecelerdir. Üç ayların manevi iklimine girildiği müjdesini taşıyan Regaip Kandili'nin manevi atmosferinde, insanların birbirine karşı daha hoşgörülü ve saygılı davrandığına, toplumumuzda var olan iç huzur ve kardeşliği daha da pekiştireceğine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Şanlıurfalı hemşerilerim olmak üzere, ülkemizin ve tüm İslam aleminin üç aylarını ve Regaip Kandil'ini tebrik eder, milletçe birlik ve beraberlik içerisinde daha nice kandillere kavuşmayı Allah'tan niyaz ederim." ifadelerine yer verdi.