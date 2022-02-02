Regaip Kandili mesajları

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Regaip Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şahin, mesajında Regaip Kandili'nin, mübarek üç ayların manevi sofrasına ve bereket iklimine açılan bir kapı olduğunu bildirdi.

Herkesin kandili kutlayan Şahin, "Allah'ın rahmetinin üzerimize manevi bir sağanak gibi yağdığı, mağfiretinin, lütuf ve kereminin bizleri kuşattığı, mübarek üç ayların manevi ikliminin ilk esintisi Regaip Kandili'ni idrak etmenin huzurunu yaşıyoruz." dedi.

Fadıloğlu ise üç aylara girmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Üç ayların herkese bereket ve huzur getirmesi temennisinde bulunan Fadıloğlu, "Allah'ın rahmetinin üzerimize manevi bir sağanak gibi yağdığı, lütuf ve kereminin bizleri kuşattığı, mübarek üç ayların manevi ikliminin ilk esintisi Regaip Kandilini idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Tahmazoğlu da üç aylarda Müslümanların birbirine kenetlendiğini ve manevi duygularımızın zirveye ulaştığı ifade etti.

Herkesin duasının kabul almasın temennisinde bulunan Tahmazoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Bu önemli geceleri, kalplerimizi iman, ilim, hikmet ve hakikat nuruyla aydınlatabilmek için güzel bir fırsata dönüştürebiliriz. Birlik beraberlik ve kardeşlik duygularımızı artırdığımız ve doğruya, iyiye yönelebildiğimiz ölçüde hakkıyla eda etmiş oluruz."