Regaip Kandili dualarla idrak edildi
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Regaip Kandili dualarla idrak edildi

18.02.2021 21:39 | Son Güncelleme: 18.02.2021 21:44

Camilerden detaylar Camideki programlardan görüntü Antalya ve Muğla'da vatandaşlar Regaip Kandili dolayısıyla birçok camide namaz kılıp, dua etti.

Camilerden detaylar

Camideki programlardan görüntü

Antalya ve Muğla'da vatandaşlar Regaip Kandili dolayısıyla birçok camide namaz kılıp, dua etti.

Antalya ve ilçelerindeki camilerde yatsı namazı öncesi düzenlenen kandil programlarına katılanlar yeni tip koronavirüs önlemleri doğrultusunda ibadetlerini gerçekleştirdi.

Maske takarak camilere gelen vatandaşlar, burada sosyal mesafeye uygun şekilde saf tuttu.

Kuran okunması ve dua edilmesinin ardından kılınan yatsı namazıyla Regaip Kandili programı sona erdi.

Muğla ve ilçelerinde düzenlenen kandil programlarında vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak dua etti.

Fethiye ilçesindeki Yeni Cami'de yeni tip koronavirüs tedbirleri doğrultusunda kandil programı yapıldı. Akşam namazını kılan az sayıda vatandaş, ellerini dua için semaya açtı.

İlçe Müftüsü Kamil Oktay, vaazında, tüm vatandaşların Regaip Kandili gecesi bol bol dua edilmesi tavsiyesinde bulundu. Camide Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okundu, dua edildi.

Bodrum ilçesi Konacık Mahallesi'ndeki Adayer Camisi'nde kandil dolayısıyla düzenlenen programa vatandaşlar ilgi gösterdi.

İlçedeki diğer camilerde yeni tip koronavirüs tedbirleri doğrultusunda kandil programı yapıldı.

Camilerde, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve dua edildi.

Regaip Kandili dualarla idrak edildi
Regaip Kandili dualarla idrak edildi
Regaip Kandili dualarla idrak edildi
Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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