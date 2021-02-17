Regaip Kandili gecesi ve günü ne zaman? 2021 Bugün Regaib Kandili gecesi mi? Regaib Kandili günü hangi gün?

Mübarek 3 aylar Recep ayı ile başlamıştı. Recep ayının ilk Cuma gecesi ise Regaip Kandili idrak edilecek. Peki, Regaip kandili gecesi hangi gün, Regaip kandili günü hangi güne denk geliyor? Üç aylardan hangi günler kandil olacak? Regaip ve Miraç kandili ne zaman? Cevaplar haberimizde.

Vatandaşlar 2021 bu seneki Regaip gecesi ve gündüzünün hangi tarihlere denk geldiğini merak ediyor. Peki, Recep ayındaki Regaip Kandili bu sene hangi güne denk geliyor? Regaip Kandili gecesi ve gündüzü ne zaman?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLADI?

Mübarek Üç aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi günü ile başladı. 3 ayların ilk gecesi ise Recep ayının ilk gecesidir. Receb ayının ilk gecesi 12 Şubat Cuma gününü 13 Şubat Cumartesi gününe bağlayan gece idrak edilecektir.

Recep ayının ilk gecesi : 12 Şubat Cuma günü akşam namazından 13 Şubat Cumartesi sabah namazına kadar olan vakit.

Recep ayının ilk günü : 13 Şubat Cumartesi sabah namazından 13 Şubat Cumartesi akşam namazına kadar olan vakit.

BUGÜN KANDİL Mİ?

17 Şubat Çarşamba bugün kandil değildir. Regaip Kandili yarın 18 Şubat Perşembe akşam namazı ile birlikte başlayacak.

2021 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaip kandili Recep ayının ilk cuma gecesidir. Yani bu yıl Regaip kandili 18 Şubat Perşembe akşamına denk gelmektedir. Regaip kandil gecesi 18 Şubat Perşembeyi 19 Şubat Cumaya bağlayan gecedir.

Regaip kandili ilk gecesi : 18 Şubat Perşembeyi 19 Şubat Cuma'ya bağlayan gece.

Regaip kandili ilk günü : 19 Şubat Cuma günü sabah namazından akşam namazına kadar olan süre.

REGAİP KANDİLİ GECESİ NE ZAMAN?

Regaip Kandili'nin gecesi 18 Şubat Perşembe'yi 19 Şubat Cuma gününe bağlayan gece idrak edilecektir.

REGAİP KANDİLİ GÜNÜ NE ZAMAN?

Regaip Kandili'nin günü ise 19 Şubat Cuma günü sabah namazından akşam namazına kadar olan vakittir. Dinimizde geceler önce geldiği için kandil gecesi bir önceki günün gecesinde olmaktadır.

2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2021 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili : 10 Mart 2021 Çarşamba

Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi

Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi

Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar