Regaip Kandili dualarla idrak edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Regaip Kandili dualarla idrak edildi

AA, Basir Gülüm - Güncel
 - Güncelleme:

Mevlana Meydanı Selimiye Camisi'ne giren vatandaşlar Cami çıkışında vatandaşlara kandil simidi ve helva dağıtımı Camide dua eden vatandaşlar KONYA - Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

KONYA (AA) - Mevlana Meydanı

Selimiye Camisi'ne giren vatandaşlar

Cami çıkışında vatandaşlara kandil simidi ve helva dağıtımı

Camide dua eden vatandaşlar

KONYA - Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Konya'da vatandaşlar, İl Müftülüğünce kentteki camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi.

Camilerde saf tutan vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında namaz kılıp dua etti.

Vatandaşlar, Kapu, Hacıveyiszade, Selimiye, Şerafettin, Aziziye başta olmak üzere tüm camilerde kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Selimiye Camisi'nin önünde vatandaşlara helva ve kandil simidi dağıtıldı.

Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Regaip Kandili dualarla idrak edildi

AA / Basir Gülüm - Güncel

Regaib Kandili, kandil, Konya, dua, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title