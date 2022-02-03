Regaip Kandili dualarla idrak edildi
AA, Basir Gülüm - Güncel
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Mevlana Meydanı Selimiye Camisi'ne giren vatandaşlar Cami çıkışında vatandaşlara kandil simidi ve helva dağıtımı Camide dua eden vatandaşlar KONYA - Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.
KONYA (AA) - Mevlana Meydanı
Selimiye Camisi'ne giren vatandaşlar
Cami çıkışında vatandaşlara kandil simidi ve helva dağıtımı
Camide dua eden vatandaşlar
KONYA - Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.
Konya'da vatandaşlar, İl Müftülüğünce kentteki camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi.
Camilerde saf tutan vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında namaz kılıp dua etti.
Vatandaşlar, Kapu, Hacıveyiszade, Selimiye, Şerafettin, Aziziye başta olmak üzere tüm camilerde kandilin manevi atmosferini yaşadı.
Selimiye Camisi'nin önünde vatandaşlara helva ve kandil simidi dağıtıldı.