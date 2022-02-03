Regaip Kandili dualarla idrak edildi
AA, Cebrail Caymaz - Güncel
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Hacı Cümbüş Camisi Kuran'ı Kerim'in okunması ve dua edilmesi KİLİS - Regaip Kandili dualarla idrak edildi.
Hacı Cümbüş Camisi
Kuran'ı Kerim'in okunması ve dua edilmesi KİLİS - Regaip Kandili dualarla idrak edildi.
Kilis'te İl Müftülüğü tarafından kentteki bütün camilerde Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Hacı Cümbüş Camisi'ndeki programa katılan İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in yatsı namazı öncesi verdiği vaazla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.