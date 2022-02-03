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Regaip Kandili dualarla idrak edildi

AA, Cebrail Caymaz - Güncel
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Hacı Cümbüş Camisi Kuran'ı Kerim'in okunması ve dua edilmesi KİLİS - Regaip Kandili dualarla idrak edildi.

Hacı Cümbüş Camisi

Kuran'ı Kerim'in okunması ve dua edilmesi KİLİS - Regaip Kandili dualarla idrak edildi.

Kilis'te İl Müftülüğü tarafından kentteki bütün camilerde Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Hacı Cümbüş Camisi'ndeki programa katılan İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in yatsı namazı öncesi verdiği vaazla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Regaip Kandili dualarla idrak edildi

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Regaib Kandili, Kuran-ı Kerim, Kilis, dua, Güncel, Haber

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