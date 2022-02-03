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Regaip Kandili dualarla idrak edildi

AA, Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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Muğdat Camisi'nde Regaip Kandili Camiden detay Dua edilmesi Vatandaşlar Mersin'de Regaip Kandili dolayısıyla kentin en büyük camileri arasında yer alan Muğdat Cami'sine gelenler dua edip, namaz kıldı.

MERSİN (AA) - Muğdat Camisi'nde Regaip Kandili

Camiden detay

Dua edilmesi

Vatandaşlar Mersin'de Regaip Kandili dolayısıyla kentin en büyük camileri arasında yer alan Muğdat Cami'sine gelenler dua edip, namaz kıldı.

Okunan Kur'an-ı Kerim ardından dualar edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Regaip Kandili dualarla idrak edildi

AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Regaib Kandili, Mersin, Cami, dua, Güncel, Haber

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