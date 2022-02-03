Regaip Kandili dualarla idrak edildi
AA, Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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Muğdat Camisi'nde Regaip Kandili Camiden detay Dua edilmesi Vatandaşlar Mersin'de Regaip Kandili dolayısıyla kentin en büyük camileri arasında yer alan Muğdat Cami'sine gelenler dua edip, namaz kıldı.
MERSİN (AA) - Muğdat Camisi'nde Regaip Kandili
Camiden detay
Dua edilmesi
Vatandaşlar Mersin'de Regaip Kandili dolayısıyla kentin en büyük camileri arasında yer alan Muğdat Cami'sine gelenler dua edip, namaz kıldı.
Okunan Kur'an-ı Kerim ardından dualar edildi.
Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.