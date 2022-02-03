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Regaip Kandili dualarla idrak edildi

AA, Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük Ulu cami Camide namaz kılan vatandaşlar Dua ve Kur'an-ı Kerim tilaveti Karabük'te Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program yapıldı.

KARABÜK (AA) - Karabük Ulu cami

Camide namaz kılan vatandaşlar

Dua ve Kur'an-ı Kerim tilaveti Karabük'te Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program yapıldı.

Kent genelindeki camileri dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Merkez Ulu camiye gelen vatandaşlar, namaz kılıp dua etti. Düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti de okundu.

Namazın ardından cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Regaip Kandili dualarla idrak edildi

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Regaib Kandili, Karabük, Namaz, dua, Güncel, Haber

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