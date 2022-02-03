Regaip Kandili dualarla idrak edildi
AA, Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük Ulu cami Camide namaz kılan vatandaşlar Dua ve Kur'an-ı Kerim tilaveti Karabük'te Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program yapıldı.
KARABÜK (AA) - Karabük Ulu cami
Camide namaz kılan vatandaşlar
Dua ve Kur'an-ı Kerim tilaveti Karabük'te Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program yapıldı.
Kent genelindeki camileri dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.
Merkez Ulu camiye gelen vatandaşlar, namaz kılıp dua etti. Düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti de okundu.
Namazın ardından cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.