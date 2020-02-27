Regaip Kandili dualarla idrak edildi
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Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili münasebeti ile Amasya'da Sultan 2. Bayezid Külliyesi'nde program düzenlendi.

27.02.2020 22:00 | Son Güncelleme: 27.02.2020 22:02
Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili münasebeti ile 'da Sultan 2. Bayezid Külliyesi'nde program düzenlendi.

Amasya İl Müftüsü Abdülkadir Keşvelioğlu, programda vaaz verip, dua etti.

Programda Cami dolup taşarken program sonunda hayırseverler cami cemaatine çay simit ikramında bulundu.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Regaip Kandili dualarla idrak edildi
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