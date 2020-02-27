: Regaip Kandili dualarla idrak edildi

27.02.2020 21:08 | Son Güncelleme: 27.02.2020 21:09

Karabük Ulu Camisi'nden görüntü

İlahi okunmasından görüntü

Cemaatten görüntü KARABÜK - Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Bazı vatandaşlar Regaip Kandilini idrak etmek için Ulu Camisi'ne geldi. Burada vatandaşlar namaz kılarak dua etti.

Vatandaşlar camilerde Kur'an-ı Kerim okuyup, mevlit ve ilahiler dinleyerek kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Program, ilahilerin okunması ve çeşitli ikramlarla son buldu.

Kaynak: AA

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