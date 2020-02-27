Regaip Kandili dualarla idrak edildi
Karabük Ulu Camisi'nden görüntü İlahi okunmasından görüntü Cemaatten görüntü KARABÜK - Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Karabük Ulu Camisi'nden görüntü
İlahi okunmasından görüntü
Cemaatten görüntü KARABÜK - Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Bazı vatandaşlar Regaip Kandilini idrak etmek için Ulu Camisi'ne geldi. Burada vatandaşlar namaz kılarak dua etti.
Vatandaşlar camilerde Kur'an-ı Kerim okuyup, mevlit ve ilahiler dinleyerek kandilin manevi atmosferini yaşadı.
Program, ilahilerin okunması ve çeşitli ikramlarla son buldu.
Kaynak: AA