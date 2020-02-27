: Regaip Kandili dualarla idrak edildi

27.02.2020 20:57 | Son Güncelleme: 27.02.2020 20:59

Dergah cami girişi

Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyareti

Namaz kılınması ve dua edilmesi

Mevlidin okutulması ŞANLIURFA - İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camileri doldurdu.

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan kentte vatandaşlar, kandil dolayısıyla Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret ederek dua etti.

Yatsı ezanı öncesi Balıklıgöl Yerleşkesi'ne gelenler, camilerde namaz kıldı, Kuran-ı Kerim okudu.

Namazın ardından, Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kaynak: AA

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