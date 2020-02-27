27.02.2020 10:26 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:26

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Alper, mesajında, gönül dünyasının manevi doyuma ulaşacağı, birlik ve beraberlik duygularının coşacağı Regaip Kandili'nin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Mübarek üç ayları müjdeleyen Regaip Kandili'nin Trabzon'a ve İslam alemine birlik ve beraberlik getirmesini dileyen Alper, şunları kaydetti:

"İnsanlara ve bulunduğumuz ortama iyilik, güzellik, hoşgörü ve sevgi tohumları saçmak adına elimize geçen bu fırsatı en güzel şekilde değerlendirmek temennisiyle başta şehit ve gazi ailelerimiz olmak üzere teşkilat mensuplarımızın, kıymetli vatandaşlarımızın ve ülkemizin Regaip Kandili'ni tebrik ediyorum."

Kaynak: AA