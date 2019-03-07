Regaip Kandili
ADANA/ Adana ve Hatay'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde çeşitli programlar düzenlendi.
ADANA/ Adana ve Hatay'da Regaip Kandili dolayısıyla camilerde çeşitli programlar düzenlendi.
Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlahilerin söylendiği program sonunda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Programa çok sayıda vatandaş katıldı.
Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Camiye gelen vatandaşlar, Hatay Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun vaazının ardından namaz kıldı, okunan mevlit ve ilahileri dinledi.
Caminin tamamen dolması nedeniyle çok sayıda vatandaş, avluya serilen halılar üzerinde namaz kıldı.
Vatandaşlara, cami çıkışında lokum dağıtıldı.
Kaynak: AA