Regaip Kandili
- Camiden görüntü Camideki vatandaşlar Namaz kılınması Şehitler için dua edilmesi Çıkışta kandil simidi dağıtılması MARDİN - Mardin'de Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
- Camiden görüntü
Camideki vatandaşlar
Namaz kılınması
Şehitler için dua edilmesi
Çıkışta kandil simidi dağıtılması MARDİN - Mardin'de Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Mardin'de il genelindeki camilerde Regaip Kandili dolayısıyla gerçekleştirilen programlarda Kur-an'ı Kerim ve ilahiler okundu, şehitler için dua edildi.
Büyükşehir Belediyesi Mardinmasa ekipleri tarafından cami çıkışlarında vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.