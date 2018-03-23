Regaip Kandili

Regaip Kandili

- Camiden görüntü Camideki vatandaşlar Namaz kılınması Şehitler için dua edilmesi Çıkışta kandil simidi dağıtılması MARDİN - Mardin'de Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

- Camiden görüntü
Camideki vatandaşlar
Namaz kılınması
Şehitler için dua edilmesi
Çıkışta kandil simidi dağıtılması MARDİN - Mardin'de Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Mardin'de il genelindeki camilerde Regaip Kandili dolayısıyla gerçekleştirilen programlarda Kur-an'ı Kerim ve ilahiler okundu, şehitler için dua edildi.

Büyükşehir Belediyesi Mardinmasa ekipleri tarafından cami çıkışlarında vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et