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Camideki vatandaşlar

Namaz kılınması

Şehitler için dua edilmesi

Çıkışta kandil simidi dağıtılması MARDİN - Mardin'de Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Mardin'de il genelindeki camilerde Regaip Kandili dolayısıyla gerçekleştirilen programlarda Kur-an'ı Kerim ve ilahiler okundu, şehitler için dua edildi.

Büyükşehir Belediyesi Mardinmasa ekipleri tarafından cami çıkışlarında vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.