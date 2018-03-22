Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te, Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Diyarbakır İl Müftülüğünce İslam'ın 5. Haremi Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami ile Hazreti Süleyman ve Cebeli Nur camilerinde kandil programları gerçekleştirildi.

Merkez Sur ilçesinde Ulu Cami'deki programa katılan Fesih Erdal, Ortadoğu'ya barış ve huzurun gelmesi için dua ettiğini söyledi.

Ulu Cami'nde düzenlenen kandil etkinliğine katılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla vatandaşların kandilini tebrik etti.

Siirt

Siirt İl Müftülüğünce Hacı Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okundu, dua edildi.

Kentteki camilerde gerçekleştirilen programların ardından belediye tarafından kandil simidi dağıtıldı, tatlı ikramında bulunuldu.

Mardin

Mardin'de il genelindeki camilerde Regaip Kandili dolayısıyla gerçekleştirilen programlarda Kur-an'ı Kerim ve ilahiler okundu, şehitler için dua edildi.

Büyükşehir Belediyesi Mardinmasa ekipleri tarafından cami çıkışlarında vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.