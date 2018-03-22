Başkale Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara ve belediye çalışanlarına kandil simidi verdi.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çarşı merkezinde vatandaşlara Regaip Kandili dolayasıyla kandil simidi dağıttı.



Simitleri alan vatandaşlar, belediyeye teşekkür etti.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkanı Abdulselam Öztürk, Regaip Kandili münasebetiyle bir de mesaj yayımladı.

Öztürk, mesajında, "Regaip Kandili, mübarek günler içerisinde farklı bir öneme sahip ve Ramazan ayının müjdecisidir. Kandilin Başkaleli hemşehrilerime ve Müslüman alemine bereket, huzur, sağlık getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.