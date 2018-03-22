Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başdeğirmen, mesajında, manevi duyguların birlik ve beraberliğin üst seviyelere ulaştığı bugünlerde barış, kardeşlik ve huzurun artması temennisinde bulundu.

Mübarek üç aylar recep, şaban ve ramazanın başlangıcı olması dolayısıyla Regaip Kandili'nin bir müjde olduğunu aktaran Başdeğirmen, şöyle devam etti:

"İnsanların birbirine karşı daha hoşgörülü ve saygılı davrandığı bu ayların toplumumuzda var olan iç huzur ve kardeşliği daha da pekiştireceğine inanıyorum. Regaip Kandili'nin bizlere sunduğu düşünme fırsatını kullanarak bir ibadet şuuru içinde toplum olarak birbirimize kenetlenip, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeliyiz. Kardeşlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye, birlik ve beraberliğimizi korumaya gayret göstermeliyiz. Bu mübarek günlerde ülkemizin birliği bütünlüğü için teröristlerle mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin zaferle dönmesini Allah'tan niyaz ederim. Bu duygu ve düşüncelerle hemşehrilerimizin Regaip Kandili ile üç aylarını tebrik ediyor, bütün insanlığın ve İslam aleminin kardeşlik, barış ve huzur içinde olmasını diliyorum."