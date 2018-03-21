Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Üç Aylar ve Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hastaoğlu mesajında, Regaip Kandili münasebetiyle tüm İslam alemine huzur diledi.

İslam alemi olarak mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili'ne kavuşmanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Hastaoğlu mesajında şunları kaydetti:

"Bu mübarek ay ve geceler bizler için sevinç, bereket ve mağfiret mevsimidir. Bu güzelliklerden en iyi şekilde istifade etme adına bu güzel geceleri dua ve ibadetle geçirmeliyiz. Bu özel ve güzel gecelerden bir tanesi de üç ayların da müjdecisi olan Regaip Kandili'dir.

Rahmet ve merhamet kapılarının açıldığı mübarek Regaip Kandili'nde Rabbimizden af ve bağışlanma dilerken, gönül dünyamızı kirleten kin, nefret ve haksızlık gibi kötülüklerden sakınmalıyız. Milletimiz başta olmak üzere tüm sevdiklerimizin huzur ve barış içerisinde yaşaması için dua etmeliyiz.

Başta ülkemiz ve İslam coğrafyası olmak üzere tüm dünyada kardeşlik ve huzurun hakim olması için dua etmeyi de unutmayalım. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek günlerin insanlığın yaşadığı sıkıntıların sona ermesine vesile olmasını temenni ediyor Regaip Kandili'nizi kutluyorum"