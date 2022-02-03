Regaip gecesi namazları nedir, nasıl kılınır? 3 Şubat Perşembe akşam ve yatsı arasında hangi namazlar kılınacak? Regaip Kandilinde kılınacak namazlar!

Regaip Kandiliniz mübarek olsun. Regaip kandili gecesinde ibadet etmek, namaz kılmak, dua etmek, sılahi rahim yapmak oldukça sevaptır. Regaip gecesi namazı nasıl kılınır? 3 Şubat Perşembe akşam ve yatsı arasında hangi namazlar kılınacak? Regaip Kandilinde kılınacak namazlar!

REGAİP KANDİLİ GECESİ NE ZAMAN?

Regaip kandili Recep ayının ilk cuma gecesidir. Yani bu yıl Regaip kandili 3 Şubat Perşembe akşamına denk gelmektedir. Regaip kandil gecesi 3 Şubat Perşembeyi 4 Şubat Cumaya bağlayan gecedir.

2022 Regaip kandili gecesi : 3 Şubat Perşembeyi 4 Şubat Cuma'ya bağlayan gece.

2022 Regaip kandili günü : 4 Şubat Cuma günü sabah namazından akşam namazına kadar olan süre.

REGAİP GECESİ NAMAZI KILINIŞI VE TARİFİ (3 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE)

Abdülkâdir Geylâni (Kuddise Sirruhû) 'nın, senedini zikrederek Humeyd et-Tavil (Radıyallahu Anh) dan, onun da Enes ibni Malik (Radıyallahu Anhum) 'dan rivayet ettiği bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Her kim Receb'in ilk perşembesini oruçlu geçirir, sonra cuma gecesi olan o gece akşamla yatsı arasında 12 rekat kılar, her rekatta bir Fatiha Suresi, üç Kadr (Kadir) Suresi, peşine 12 kere de İhlas Suresi okuyup, her iki rekatta bir selam verirse, namazını bitirince :

[Allahümme Salli Alê Muhammedinnebiyyülümmiyyi vealê âlihivesellim]

'Ey Allah! Nebiyy-i Ümmi olan Muhammed'e ve âline salat eyle.' diye 70 kere bana salât okur, sonra secdeye kapanarak o secdesinde:

[Sübbuhun Guddüsün Rabbülmelêiketi verruh]

'Allah-u Te'âla bütün noksan sıfatlardan son derece münezzehtir, mukaddestir. Meleklerin ve Ruhun (Cebrail'in) Rabbi'dir.' diye 70 kere tesbihte bulunur ve başını kaldırdıktan sonra (iki secde arasında otururken) 70 kere:

[Rabbiğfirverham vetecêvez ammê teğlemü feinneke entelazîzül eğzam]

'Ey Rabbim! Bağışla ve acı. (Benim günahlarımla ilgili) bildiklerine ceza vermekden geç. Şüphesiz ki en ulu ve yüce olan Sensin ancak Sen.' der.

Sonra 2. secdeye vararak 1. secdede söylemiş olduğunun benzerini tekrar eder de, bitiminde Allah-u Te'ala'dan murâdını isterse, dileği muhakkak yerine getirilir." buyurmuştur.

Bu namazın fazileti hakkında Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Nefsim (canım) tasarrufunda (yönetimi altında) olan Zat'a yemin ederim ki, erkek veya kadın herhangi bir kul bu namazı kılarsa denizlerin köpükleri, kum taneleri, dağların ağırlığı, yağmurların damlaları ve ağaçların yaprakları kadar (fazla) olsa da mutlaka Allah'u Teala onun bütün günahlarını mağfiret eder.

Ayrıca bu kişi, hane halkından (yakın akrabasından, günahkar) yedi yüz kişi hakkında kıyamet günü şefaatçi kılınır. Kabrindeki ilk gecesi olunca bu namazın sevabı (nurlu bir surete bürünerek) güleç bir yüzle kendisine gelip, keskin ve belağatlı bir dille ona ;

'Ey benim dostum Sevinebilirsin, muhakkak ki her zorluktan kurtuldun.' dediğinde o;

'Sen de kimsin? Vallahi senden güzel yüzlü, senden tatlı dilli ve senden hoş kokulu bir şahıs görmedim.' der.

O da ona: 'Ey sevdiğim kişi ben senin,şu senenin şu ayının şu gecesinde kılmış olduğun namazın sevabıyım.Bu gece isteğini yerine getireyim,tek başına kaldığın şu anda sana yoldaş olayım ve yalnızlık hissini senden gidereyim diye kabrine geldim.

Sûr'a üfürüldüğü zaman da, kıyamet arasatında başının üstünde gölge olacağım, artın sen müjdelenebilirsin. Zira ebediyyen Mevlan tarafından sana ulaşacak hiçbir haytı kaybetmeyeceksin.' diye cevap verir."

(Kaynak : Abdülkadir el-Geylani, el-Ğunye li tâlibi tarîki'l-Hakkı 'Azze ve Celle | Hafız Muhammed ibnü Nâsır, Emâli İbni'l-Husayn | Razîn ibnü Mu'alive, Tecridü's-sıhah | el-Ğazali, İhyâü'ulumi'd-din | Ebu Abdillah el-Hubeyşi, Kitabul-Berake | es-Seyyid Ali Zade, Şerhu Şir'ali'l-İslam | Abdülhak ed-Dehlevi, Mâ Sebvete bi's Sünne fi eyyâmis-sene | Seyyid Mürteza ez-Zebidi | Muhammed Hakki en-Nazilli, Hazinetü'l-esrar | Mısır Vadi'n-Nil Matbaası)

Regaip Gecesi kılınacak diğer namazlar hakkında hadisler:

1) Hadisi Şerifte şöyle buyrulmuştur:

"Her kim Receb'in ilk perşembesini oruçlu geçirir, sonra cuma gecesi 12 rekat kılarsa, Allahu Te'ala her rekat için ona, dosdoğru makam olan cenneti alada, hiç şeklsiz şüphesiz yüz köşk verir."

(Kaynak : Seyyid Ali Zade, Şerhu Şir'atil-İslam)

2) Diğer bir hadisi şerifte şöyle buyrulmuştur:

"Receb'in ilk cuma gecesinin namazından gafil olmayın. O gecede namaz kılana, Allahu Te'ala ve melekleri, gelecek seneye kadar salatta bulunurlar. Arşın Rabbi kime salat ederse, o kişi dünyadan ancak imanla çıkar. Dünyada ancak İslam'la yaşar. Kıyamet günü de ancak iyi kullar ile haşrolur."

(Kaynak : Seyyid Ali Zade, Şerhu Şir'atil-İslam)

12 REKATLIK REGAİP NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Paylaştığımız bu namaz bugün 3 Şubat Perşembe günü akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınacaktır. Bu 12 rekatlık namazı akşam namazından sonra kılabilirsiniz. Yatsı namazından önce kılmanız gerekiyor. Yani yatsı ezanı okunmadan önce kılınmalıdır. Allah (c.c.) kabul eylesin. Dua ve selametle...

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