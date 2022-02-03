Regaib ne demek? Regaib anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Regaib, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Regaib ne demek? Regaib anlamı ne? İşte, Regaib kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Regaib kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Regaib anlamı ne? Regaib ne demek?
REGAİB NE DEMEK?
Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamındaki ragibenin çoğulu olan regaib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel", özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak "müstehap, nâfile ibadet" mânalarında kullanıldığı gibi (İbn Ebû Şeybe, II, 49; İbn Abdülber en-Nemerî, I, 127; Hattâb, II, 79) hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.
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