Regaib kandili özel programları! CANLI izle! Regaip Kandili programları neler? Hangi kanalda hangi kandil programı var?

Regaip kandili programları ile Regaip kandiline özel ilahiler, dualar ve ibadetler konusunda bilinç kazandırılıyor. Peki, bugünkü Regaip Kandili programları neler? Hangi kanalda hangi kandil programı var? Regaib kandili özel programları! CANLI izle!

REGAİP KANDİLİ PROGRAMLARI NELER?

Ekran başındaki izleyiciler, namaz kılarak, Kuran okuyarak, sohbet dinleyerek veya alimleri, hocaları dinleyerek Regaip Kandilini gecesini geçirirler. Televizyon kanalları da Regaib gecesine özel olarak programlar hazırladı. Tek tek Regaip kandili özel programları şöyle;

KANAL D- 22:30 Regaib Kandili Özel

ATV - 00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

TRT 1 - 19:15 Regaib Kandili Özel (Canlı)

REGAİP KANDİLİ NEDİR?

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamındaki ragibenin çoğulu olan regaib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel", özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak "müstehap, nâfile ibadet" mânalarında kullanıldığı gibi (İbn Ebû Şeybe, II, 49; İbn Abdülber en-Nemerî, I, 127; Hattâb, II, 79) hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.

Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandilindeki "Regâip" kelimesi, Arapça bir kelime olan "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. "re-ğabe", kelime olarak, elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir.

REGAİP KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir. Regâib kelimesi Kur'an'da "Regaib" şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır. Terim olarak Regâib, Türkçe'de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir.

Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah'a ibadet edilir.

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