Regaib Kandili ne zaman 2022? Regaip Kandili hangi gün, hangi gece? Regaib Kandili'nin günü ve gecesi ne zamandır?

Vatandaşlar 2022 bu seneki Regaip gecesi ve gündüzünün hangi tarihlere denk geldiğini merak ediyor. Peki, Recep ayındaki Regaip Kandili bu sene hangi güne denk geliyor? Regaip Kandili gecesi ve gündüzü ne zaman?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç aylara yaklaşık 3 ay kaldı. Mübarek üç aylar Receb ayı ile başlıyor. Üç aylar 2 Şubat 2022 Çarşamba günü ile başlayacaktır.

3 ayların başlangıcı : 2 Şubat 2022 Çarşamba

2022 RECEP AYI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

2022 yılındaki Recep ayı 2 Şubat 2022 Çarşamba günü başlayacaktır. Mübarek 3 aylar Recep ayı ile başladığı için 3 aylar 2 Şubat tarihinde başlamış olacaktır.

Recep ayının 1. günü : 2 Şubat 2022 Çarşamba

2 Şubat 2022 Çarşamba Recep ayının 1. gecesi : 1 Şubat'ı 2 Şubat'a bağlayan gece

REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN? (REGAİB KANDİLİ GÜNÜ VE GECESİ)

Regaip kandili Recep ayının ilk cuma gecesidir. Yani bu yıl Regaip kandili 3 Şubat Perşembe akşamına denk gelmektedir. Regaip kandil gecesi 3 Şubat Perşembeyi 4 Şubat Cumaya bağlayan gecedir.

2022 Regaip kandili gecesi : 3 Şubat Perşembeyi 4 Şubat Cuma'ya bağlayan gece.

3 Şubat Perşembeyi 4 Şubat Cuma'ya bağlayan gece. 2022 Regaip kandili günü : 4 Şubat Cuma günü sabah namazından akşam namazına kadar olan süre.

REGAİP KANDİLİ GECESİ NE ZAMAN?

Regaip Kandili'nin gecesi 3 Şubat Perşembe'yi 4 Şubat Cuma gününe bağlayan gece idrak edilecektir.

REGAİP KANDİLİ GÜNÜ NE ZAMAN?

Regaip Kandili'nin günü ise 4 Şubat Cuma günü sabah namazından akşam namazına kadar olan vakittir. Dinimizde geceler önce geldiği için kandil gecesi bir önceki günün gecesinde olmaktadır.

2022 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2022 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 3 Şubat 2022 Perşembe

3 Şubat 2022 Perşembe Miraç Kandili : 27 Şubat 2022 Pazar

27 Şubat 2022 Pazar Berat Kandili : 17 Mart 2022 Perşembe

17 Mart 2022 Perşembe Kadir Gecesi : 27 Nisan 2022 Çarşamba

27 Nisan 2022 Çarşamba Mevlid Kandili : 7 Ekim 2022 Cuma

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