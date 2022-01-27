Regaib Kandili ne zaman 2022? Regaip Kandili hangi gün, hangi gece? Regaib Kandili'nin günü ve gecesi ne zamandır?
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2022 yılının ilk kandili Regaib Kandili'dir. Mübarek 3 ayların içerisinde yer alan ilk kandil Regaib Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Regaib Kandili ne zaman 2022? Regaip Kandili hangi gün, hangi gece? Regaib Kandili'nin günü ve gecesi ne zamandır? Regaib Kandili günü hangi ayda, hangi günde? İşte bilgiler...
Vatandaşlar 2022 bu seneki Regaip gecesi ve gündüzünün hangi tarihlere denk geldiğini merak ediyor. Peki, Recep ayındaki Regaip Kandili bu sene hangi güne denk geliyor? Regaip Kandili gecesi ve gündüzü ne zaman?
Üç aylara yaklaşık 3 ay kaldı. Mübarek üç aylar Receb ayı ile başlıyor. Üç aylar 2 Şubat 2022 Çarşamba günü ile başlayacaktır.
3 ayların başlangıcı : 2 Şubat 2022 Çarşamba
2022 yılındaki Recep ayı 2 Şubat 2022 Çarşamba günü başlayacaktır. Mübarek 3 aylar Recep ayı ile başladığı için 3 aylar 2 Şubat tarihinde başlamış olacaktır.
- Recep ayının 1. günü : 2 Şubat 2022 Çarşamba
- Recep ayının 1. gecesi : 1 Şubat'ı 2 Şubat'a bağlayan gece
Regaip kandili Recep ayının ilk cuma gecesidir. Yani bu yıl Regaip kandili 3 Şubat Perşembe akşamına denk gelmektedir. Regaip kandil gecesi 3 Şubat Perşembeyi 4 Şubat Cumaya bağlayan gecedir.
- 2022 Regaip kandili gecesi : 3 Şubat Perşembeyi 4 Şubat Cuma'ya bağlayan gece.
- 2022 Regaip kandili günü : 4 Şubat Cuma günü sabah namazından akşam namazına kadar olan süre.
Regaip Kandili'nin gecesi 3 Şubat Perşembe'yi 4 Şubat Cuma gününe bağlayan gece idrak edilecektir.
Regaip Kandili'nin günü ise 4 Şubat Cuma günü sabah namazından akşam namazına kadar olan vakittir. Dinimizde geceler önce geldiği için kandil gecesi bir önceki günün gecesinde olmaktadır.
2022 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:
- Regaip Kandili : 3 Şubat 2022 Perşembe
- Miraç Kandili : 27 Şubat 2022 Pazar
- Berat Kandili : 17 Mart 2022 Perşembe
- Kadir Gecesi : 27 Nisan 2022 Çarşamba
- Mevlid Kandili : 7 Ekim 2022 Cuma