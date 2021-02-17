Regaib Kandili'ne doğru

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Regaip Kandili ve üç ayların başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Regaip Kandili ve üç ayların başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tahmazoğlu, mesajında, üç ayların manevi iklimine girildiği müjdesini taşıyan Regaib Kandili'ne ulaşmanın heyecanı içerisinde olduklarını belirtti.

Tahmazoğlu, "Rahmetin bol bol yağdığı, insanların huzur ve mutluluğu bulduğu ramazan ayı, üç aylar içerisinde Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu bir ay. Bu aylar içerisinde çok güzel, mübarek geceler var. Rabbim bu üç ayları güzel bir şekilde değerlendirmeyi, hakkıyla eda etmeyi nasip eylesin. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin ve kardeşlerimizin mübarek Regaib Kandili'ni kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz