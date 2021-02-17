Regaib Kandili'ne doğru

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Regaip Kandili ve üç ayların başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Regaip Kandili ve üç ayların başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, Regaip Kandili'nin, kalp kapılarını açan bir anahtar olmasının yanında, insanlar için rahmet ve merhamet ışığı olduğunu belirtti.

Regaip Kandili ile başlayıp Kadir Gecesi ile sona eren üç ayların Müslümanlar için manevi bir hasat mevsimi olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Bu mukaddes gece, hepimiz için kendimizi yeniden gözden geçirerek, geleceğimizin huzur ve saadeti için en güzel muhasebeyi yapma fırsatıdır. Bu öyle bir gece ki, sevgili Peygamberimizin mübarek dilinden dökülen dua olmuştur. Bu öyle bir gece ki, recep, şaban ve ramazan aylarının mübarek kapısı olmuştur. Bu kapıdan girebilip, mutlu kurtuluşu müjdeleyen bu gecenin feyzinden, ihsanından ve bereketinden faydalanıp, rahmet Peygamberi'nin duasıyla süslenen bu mübarek gecede kurtuluşa erebilmeyi hepimize nasip etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz