Regaib Kandili'ne doğru

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, Regaib Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

İriş, mesajında, Regaip Kandili'nin rahmet ikliminin gönülleri fethettiği mübarek üç ayların başlangıcı olduğunu belirtti.

Regaip Kandili'nin birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi için bir fırsat olduğunu aktaran İriş, şunları kaydetti:

"Bu müstesna geceler hepimiz için birer fırsattır. Peygamber efendimizin güzel ahlakını, örnek hayatını ve eşsiz mücadelesini örnek almalı, insanlığın kurtuluş reçetesi olan ilahi prensiplerini hayatımıza hakim kılmak için çalışmalıyız.

Af ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı bu müstesna gecede yapacağımız dualarda Peygamberimize layık bir ümmet olabilmek için dua edelim. Cenab-ı Hakkın bizlere, İslam aleminin birlik ve beraberliğini sağlayacak şuur ve gücü vermesi için dua edelim. Dünyanın bütün mazlum ve mağdurlarının kurtuluşu için dua edelim. Hakkın hakim olduğu bir dünya için dua edelim. Bu temennilerle tüm hemşehrilerimizin, milletimizin ve İslam aleminin mübarek Regaip Kandili'ni tebrik ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci