Regaip Kandili'ni idrak edeceğimiz bu özel günde vatandaşlar Regaip Kandili'ni tam anlamıyla yaşayabilmek için dini konulara daha fazla önem gösteriyor. Bugüne özel ibadetler yapmak isteyenler Regaib Kandili duası nedir? Regaip Kandili'nde hangi dua okunur, merak etti.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN (S.A.V) DUASI

Peygamberimiz (S.A.V) Recep ayı girince "Allah'ım, Recep ve Şabanı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan'a kavuştur ve onu da bize mübarek eyle" diye dua etmiştir.

REGAİB KANDİLİ NEDİR?

Üç ayların müjdecisi olan Regaib Kandili, İslam aleminde kutsal olarak kabul edilen üç ayların (Recep, Şaban, Ramazan) başlangıcını ifade eder. Kelime anlamı olarak "pek çok ihsan" demek olan Regaib Kandili, bir ihsan gecesidir.

REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN

Regaib Kandili 3 Şubat Perşembe gününe denk gelmektedir. Perşembe'yi Cuma'ya bağlan geceye denk gelen Regaib Kandili, bu yönüyle bir kat daha önem arz etmektedir.

REGAİB KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER

Müslümanlar, Regaib Kandili'nde bu geceye mahsus olmamakla beraber, dini vecibelerine bir kat daha önem verecekler.

Kuran-ı Kerim okunmalı: Bu kutlu gecede Kuran-ı Kerim okumayı bilenler okumalı, bilmeyenler dinlemelidir.

Nafile ve kaza namazlar kılınmalı: O geceyi ibadetle geçirmeli, kaza ve nafile namazlar kılınmalıdır.

İç muhasebe yapılmalı: İnsanın içinin huzurla dolduğu gecede iç muhasebe yapılmalı, yapılanlar ve yapılacaklar düşünülmelidir.

Tevbe ve istiğfar edilmeli: O gece son geceymiş gibi samimi şekilde tevbe ve istiğfar edilmelidir.

Küsler barışmalı: Kederli yüzler güldürülmeli, dargınlar barışmalı, kırık kalpler onarılmalıdır.

İhtiyaç sahipleri sevindirilmeli: Öksüz, yetim, fakir, hasta ve yaşlılar nezaketle mutlu edilmeli.

Dua edilmeli: Allah'a yönelip samimi şekilde dua edilmeli.

Ziyaretler: Din büyükleri, evliya ve sahabe türbeleri ziyaret edilmeli.

Kabir ziyareti: Vefat etmiş aile büyüklerinin ve dostların kabirleri ziyaret edilmeli.

2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

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