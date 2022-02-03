Regaib Kandili duası nedir? Regaip Kandili'nde hangi dua okunur?
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3 ayların girmesi ile manevi dünyamızın zenginleştiği bu günlerde müminler dini vecibelerine bir kat daha önem veriyor. Bugünün Regaip Kandili olması da inananları maneviyata daha fazla yaklaştırırken Regaib Kandili duası nedir, Regaip Kandili'nde hangi dua okunur, araştırıldı.
Regaip Kandili'ni idrak edeceğimiz bu özel günde vatandaşlar Regaip Kandili'ni tam anlamıyla yaşayabilmek için dini konulara daha fazla önem gösteriyor. Bugüne özel ibadetler yapmak isteyenler Regaib Kandili duası nedir? Regaip Kandili'nde hangi dua okunur, merak etti.
Peygamberimiz (S.A.V) Recep ayı girince "Allah'ım, Recep ve Şabanı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan'a kavuştur ve onu da bize mübarek eyle" diye dua etmiştir.
Üç ayların müjdecisi olan Regaib Kandili, İslam aleminde kutsal olarak kabul edilen üç ayların (Recep, Şaban, Ramazan) başlangıcını ifade eder. Kelime anlamı olarak "pek çok ihsan" demek olan Regaib Kandili, bir ihsan gecesidir.
Regaib Kandili 3 Şubat Perşembe gününe denk gelmektedir. Perşembe'yi Cuma'ya bağlan geceye denk gelen Regaib Kandili, bu yönüyle bir kat daha önem arz etmektedir.
Müslümanlar, Regaib Kandili'nde bu geceye mahsus olmamakla beraber, dini vecibelerine bir kat daha önem verecekler.
Kuran-ı Kerim okunmalı: Bu kutlu gecede Kuran-ı Kerim okumayı bilenler okumalı, bilmeyenler dinlemelidir.
Nafile ve kaza namazlar kılınmalı: O geceyi ibadetle geçirmeli, kaza ve nafile namazlar kılınmalıdır.
İç muhasebe yapılmalı: İnsanın içinin huzurla dolduğu gecede iç muhasebe yapılmalı, yapılanlar ve yapılacaklar düşünülmelidir.
Tevbe ve istiğfar edilmeli: O gece son geceymiş gibi samimi şekilde tevbe ve istiğfar edilmelidir.
Küsler barışmalı: Kederli yüzler güldürülmeli, dargınlar barışmalı, kırık kalpler onarılmalıdır.
İhtiyaç sahipleri sevindirilmeli: Öksüz, yetim, fakir, hasta ve yaşlılar nezaketle mutlu edilmeli.
Dua edilmeli: Allah'a yönelip samimi şekilde dua edilmeli.
Ziyaretler: Din büyükleri, evliya ve sahabe türbeleri ziyaret edilmeli.
Kabir ziyareti: Vefat etmiş aile büyüklerinin ve dostların kabirleri ziyaret edilmeli.