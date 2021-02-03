Regaib Kandili 2021 ne zaman? Diyanet Regaib Kandili hangi gün? Üç aylar ne zaman başlıyor? 2021 Dini günler takvimi!
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Regaib Kandili 2021 ne zaman? Diyanet Regaib Kandili hangi gün? Üç aylar ne zaman başlıyor? 2021 Dini günler takvimi!

03.02.2021 11:14 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:17
Regaib Kandili 2021 ne zaman? Diyanet Regaib Kandili hangi gün? Üç aylar ne zaman başlıyor? 2021 Dini günler takvimi!

Regaib Kandili tarihi 2021 yılının ilk günlerinde ibadetlerini ihya edecek olan Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. Yılın ilk kandili şubat ayında olacaktır. Peki, Regaib Kandili 2021 ne zaman? Diyanet Regaib Kandili hangi gün? Üç aylarda oruç tutmanın hükmü nedir?

Regaib Kandili tarihi 2021 yılının ilk günlerinde ibadetlerini ihya edecek olan Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. Yılın ilk kandili şubat ayında olacaktır. Müslümanlar sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabiliyor. Peki, Regaib Kandili 2021 ne zaman? Diyanet Regaib Kandili hangi gün? Üç aylar ne zaman? 2021 Dini günler takvimi! Üç aylarda oruç tutmanın hükmü nedir? İşte detaylar haberimizde...

REGAİP KANDİLİ 2021 NE ZAMAN?

Üç aylar ve kandil takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İslam dünyasında büyük önem verilen 3 aylar ve kandil günleri ibadet, dua ve namazlarla idrak edilecek. 2021 dini günler takvimine göre, yılın ilk kandili olan Regaib Kandili ise 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet takvimine göre, 3 aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak. 3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek.

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek.

Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlayacak. 12 Mayıs'ta son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.

ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Diyanet kaynaklarına göre, halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

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