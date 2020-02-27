Regaib Kandili
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Regaib Kandili dolayısıyla lokma dağıtıldı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Regaib Kandili dolayısıyla lokma dağıtıldı.
Atatürk Anıtı önünde stant açan belediye personeli tarafından vatandaşlara lokma ikram edildi.
Vatandaşlara bir süre lokma dağıtan Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker, tüm İslam aleminin Regaib Kandili'ni kutladığını söyledi.
Regaib Kandili dolayısıyla Mudurnu Müftülüğü tarafından bu akşam Yıldırım Beyazıt Cami'nde mevlit okutulacağı öğrenildi.
Kaynak: AA