Regaib Kandili
Haberler » Güncel » Regaib Kandili - Haber

Regaib Kandili

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Regaib Kandili dolayısıyla lokma dağıtıldı.

27.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:48
Regaib Kandili

'nun ilçesinde, dolayısıyla lokma dağıtıldı.

Atatürk Anıtı önünde stant açan belediye personeli tarafından vatandaşlara lokma ikram edildi.

Vatandaşlara bir süre lokma dağıtan Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker, tüm İslam aleminin Regaib Kandili'ni kutladığını söyledi.

Regaib Kandili dolayısıyla Mudurnu Müftülüğü tarafından bu akşam Yıldırım Beyazıt Cami'nde mevlit okutulacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler