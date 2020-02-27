Regaib Kandili

27.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:16

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı mesajında, üç aylar ve kandil gecelerinin, milletin birlik ve beraberliğinin pekiştiği, aynı duygu etrafında çarpan kalplerin, aynı hissiyatı paylaşan gönüllerin bir araya gelerek dargınlık ve kırgınlıkların giderildiği müstesna günler olduğunu ifade etti.

Sarı yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Regaip Kandili üç ayların başlangıcının habercisidir. Rabbimizin bize hediye ettiği bağışlanma anlarıdır. Allah'a yakınlaşmanın, dua etmenin, ibadet etmenin farklı bir tarzını yaşatan bu gecelerde tüm Müslümanlar diğerlerine dua etmelidir. Bu geceler birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği, duaların Allah'a, arz edildiği gecelerdir. Bu vesile ile İslam Aleminin Regaip Kandilini en kalbi duygularımla tebrik ediyor, üç ayların manevi ikliminin ülkemize huzur, güven ve bereket getirmesini temenni ediyorum."

Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı da Regaib Kandil'inin, manevi dünyaya ve bereket iklimine açılan kapı olduğunu belirtti.

Sarı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, dayanışmamızın artmasına vesile olacak bu günlerin kıymetini bilmeli, varsa aramızdaki kırgınlıkları ortadan kaldırmalıyız. Maddi ve manevi güzellikleri içinde barındıran kandil gecelerinde Rabbimizin rızasını kazanmak için kalplerimizi dualarımızda birleştirmeye gayret etmeliyiz. Bu mübarek günler vesilesiyle ülkemizin ve milletimizin bekası için gözünü bile kırpmadan şehadet şerbeti içen Mehmetçiklerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize ve şehit ailelerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum. Başta Nizipli hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam Aleminin Regaip Kandil'ini ve üç aylarını kutluyor, birlik ve beraberlik içerisinde nice kandillere kavuşmayı, Allah'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: AA