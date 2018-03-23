Regaib Kandili
Siirt'te, Regaib Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Siirt'te, Regaib Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi ile İl Müftülüğünce Hacı Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okundu, dua edildi.
Kentteki camilerde gerçekleştirilen programların ardından belediye tarafından vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı ve tatlı ikramında bulunuldu.