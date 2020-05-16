Refüjü aşan kamyonet işçi servisiyle çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı (2)
MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ Adapazarı'nda, refüjü aşan kamyonetin karşı istikamete geçerek işçilerin taşındığı minibüse çarpması sonucu yaralanan 5 kişiden durumu ağır olan minibüs sürücüsü Mustafa Demir, tedaviye alındığı Yenikent Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen...
16.05.2020 01:09 | Son Güncelleme: 16.05.2020 01:09
MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ
Adapazarı'nda, refüjü aşan kamyonetin karşı istikamete geçerek işçilerin taşındığı minibüse çarpması sonucu yaralanan 5 kişiden durumu ağır olan minibüs sürücüsü Mustafa Demir, tedaviye alındığı Yenikent Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA