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Refüjü aşan araç karşı şeride geçip otomobille çarpıştı

Refüjü aşan araç karşı şeride geçip otomobille çarpıştı
AA / Cem Şan - Haberler | Güncel

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Serhat Kara (21) idaresindeki 16 KJ 315 plakalı otomobil, Küçükbalıklı Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'nda refüje aşarak karşı şeride geçti. Araç, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 Z 3695 plakalı otomobille çarpışarak devrildi.

Kazada, Serhat Kara ile diğer araçta bulunan Yakup Demir ve Abdullah Çetinoğlu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kara, otomobilde sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Demir ve Çetinoğlu ise Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Bu arada, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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AA / Cem Şan - Son Dakika Haberleri

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