Refüjler Mevsimlik Çiçeklerle Donatılıyor
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Refüjler Mevsimlik Çiçeklerle Donatılıyor

Refüjler Mevsimlik Çiçeklerle Donatılıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte park, bahçe ve refüj gibi alanlarda yürütülen çalışmalar hız kazandı. Bu kapsamda otomatik sulama, yabani ot temizliği, çim biçme ve peyzaj çalışmalarını yürüten ekipler refüjleride mevsimlik çiçeklerle donatıyor.

Kendi seralarında çiçek üretimi yapan Erzincan Belediyesi, seralarda yetiştirilen çiçekleri şehir genelindeki kavşak ve refüjlere ekerek şehrin rengini değiştiriyor.

Kaynak: Habermetre

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