Refüje çıkan sülfürik asit yüklü tanker korkuttu

05.02.2020 23:01 | Son Güncelleme: 05.02.2020 23:06

Düzce'de sülfürik asit yüklü tanker elektrik direklerini devirerek refüje çıktı. Sızıntı olma ihtimali üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde akşam saatlerinde korkulu anlar yaşandı. D-100 Karayolu İstanbul'dan Ankara istikametine giden Necmettin S. idaresindeki 10 AJL 54 plakalı sülfürik asit yüklü tanker yağmur yağışı sonrasında kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direklerini devirerek refüje çıktı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler Sülfürik asit yüklü tankerin sızıntı yapabileceğini düşünerek AFAD ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler tankerin çevresinde sızıntı kontrolü yaptı. Herhangi bir sızıntının olmaması rahatlatırken, ekipler her iki şeritte de trafiği tek şeritten verdi. Tankerin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü. - DÜZCE

Kaynak: İHA