Refüje çıkan otomobil ağaçları parçalayarak durabildi
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Refüje çıkan otomobil ağaçları parçalayarak durabildi

11.03.2021 19:08 | Son Güncelleme: 11.03.2021 19:16
Refüje çıkan otomobil ağaçları parçalayarak durabildi

Düzce'de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıktı.

Düzce'de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıktı.

Kaza, akşam saatlerinde Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahçeşehir bölgesinden Düzce şehir merkezine seyir halinde Turgay C.'nin kullandığı 34 HE 1040 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak 150 metre sürüklendi. Önce trafik işaretine çarparak deviren otomobil, daha sonra refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazada sürücü Turgay C. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Otomobilin çarptığı ağaç ise gövdesinden kırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Refüje çıkan otomobil ağaçları parçalayarak durabildi
Refüje çıkan otomobil ağaçları parçalayarak durabildi
Refüje çıkan otomobil ağaçları parçalayarak durabildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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