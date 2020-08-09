Refüje çarptıktan sonra otobüsün 60 metre sürüklediği otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti Bursa'da sollama yaparken kontrolden çıkan otomobil önce orta refüje çarptı, daha sonra sol şeritten gelen otobüs tarafından yaklaşık 60 metre sürüklendi.

Bursa'da sollama yaparken kontrolden çıkan otomobil önce orta refüje çarptı, daha sonra sol şeritten gelen otobüs tarafından yaklaşık 60 metre sürüklendi. Sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Bursa-Balıkesir yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suat Memiş (46) idaresindeki 16 AAN 875 plakalı otomobil, Bursa-Balıkesir kara yolunun 44. kilometresinde seyrederken sollama yapmak için sol şeride geçti. Sollama yaptığı esnada kontrolden çıkan otomobil önce orta refüje çarptı, daha sonra aynı istikamette seyreden V.Ş. idaresindeki 34 DF 4274 plakalı otobüse çarparak sürüklenmeye başladı.

Otomobili yaklaşık 60 metre sürükledikten sonra durabilen otobüsteki yolcular durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Suat Memiş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Memiş'in cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaza sebebiyle tek şeride düşen yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı. - BURSA

Kaynak: İHA