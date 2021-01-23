Refüje çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, kontrolden çıkarak refüje çarpıp, ardından takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Serdivan İstiklal Mahallesi Tunatan kavşağında meydana geldi. Burak Eskitürk (33) yönetimindeki 34 CUT 471 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Burak Eskitürk otomobilde sıkışırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Eskitürk, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılarak yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur GÜDEN