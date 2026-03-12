Refüje çarpıp karşı şeride savrulan otomobil su tankerine çarptı: Sürücü ağır yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde refüje çarpıp karşı şeride savrulan otomobilin su tankerine çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Bandırma Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İlker Ahmet K. (43) idaresindeki 10 ANS 842 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride savrulan otomobil, 10 PH 166 plakalı su tankerine çarptı.

Kazada otomobil hurdaya dönerken araç içerisinde sıkışan sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı