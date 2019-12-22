Refüje çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı - KAHRAMANMARAŞ
Haberler » Güncel » Refüje çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı - KAHRAMANMARAŞ - Haber

Refüje çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

22.12.2019 23:46 | Son Güncelleme: 22.12.2019 23:48
Refüje çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı - KAHRAMANMARAŞ

'ın ilçesinde, otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Hacı Y. (22) idaresindeki 46 ACA 223 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Batı Çevre Yolu Bulvarı'nda seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atarak yola savurulan araçta, sürücü ile Hanifi G. (21) ve Mücahit Ö. (23) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Refüje çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı - KAHRAMANMARAŞ
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler