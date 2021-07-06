REFÜJE ÇARPARAK DEVRİLEN OTOMOBİLDE SÜRÜCÜ VE EŞİ YARALANDI
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REFÜJE ÇARPARAK DEVRİLEN OTOMOBİLDE SÜRÜCÜ VE EŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Kula ilçesinde, yol kenarındaki refüje çarparak devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, yol kenarındaki refüje çarparak devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında, İzmir- Ankara D- 300 Karayolu Sandal Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir yönünden Uşak yönüne giden Mehmet Aklık (72) yönetimindeki 10 BFH 68 plakalı otomobiliyle yol kenarındaki refüje devrildi. Kazada sürücü Aklık, eşi Hatice Aklık (67) yaralandı. Yaralı çift ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

REFÜJE ÇARPARAK DEVRİLEN OTOMOBİLDE SÜRÜCÜ VE EŞİ YARALANDI
REFÜJE ÇARPARAK DEVRİLEN OTOMOBİLDE SÜRÜCÜ VE EŞİ YARALANDI
REFÜJE ÇARPARAK DEVRİLEN OTOMOBİLDE SÜRÜCÜ VE EŞİ YARALANDI
REFÜJE ÇARPARAK DEVRİLEN OTOMOBİLDE SÜRÜCÜ VE EŞİ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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