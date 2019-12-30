Refüje çarpan yolcu minibüsündeki 8 kişi yaralandı
Mardin'de refüje çarpan yolcu minibüsündeki 8 kişi yaralandı.
30.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:38
Mardin'de refüje çarpan yolcu minibüsündeki 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Artuklu ilçesi Çabuk Mahallesinde Emin Sakızoğlu idaresindeki 47 M 082 plakalı yolcu minibüsü refüje çarptı.
Kazada sürücü Sakızoğlu ile araçtaki 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA