Refüje çarpan yolcu minibüsündeki 8 kişi yaralandı
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Refüje çarpan yolcu minibüsündeki 8 kişi yaralandı

Mardin'de refüje çarpan yolcu minibüsündeki 8 kişi yaralandı.

30.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:38
Refüje çarpan yolcu minibüsündeki 8 kişi yaralandı

'de refüje çarpan yolcu minibüsündeki 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez ilçesi Çabuk Mahallesinde Emin Sakızoğlu idaresindeki 47 M 082 plakalı yolcu minibüsü refüje çarptı.

Kazada sürücü Sakızoğlu ile araçtaki 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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