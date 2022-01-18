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Refüje çarpan sürücünün karnına demir saplandı

Refüje çarpan sürücünün karnına demir saplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında refüje çarpan otomobil sürücüsünün karnına demir saplandı.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında refüje çarpan otomobil sürücüsünün karnına demir saplandı.

Kaza, Köşk ilçesi Çevreyolu Kavşağı yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi Edinilen bilgiye göre Denizli istikametinden Aydın istikametine doğru seyreden 34 BK 7419 plakalı hafif ticari araç sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyeti kaybolan araç orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle orta refüjdeki demirler sürücünün karnına saplandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile güvenli bir şekilde araçtan yaralı halde kurtarılan sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede hızlıca ameliyata alınan sürücünün, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Refüje çarpan sürücünün karnına demir saplandı

Refüje çarpan sürücünün karnına demir saplandı

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Otomobil, Tragger, Aydın, Kaza, 3. Sayfa, Haber

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