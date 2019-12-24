Refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin Yıldız (73), yaralandı.
24.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:44
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin Yıldız (73), yaralandı.
Kaza, Malkara ilçesi Hayrabolu Caddesi üzerindeki Anadolu Lisesi kavşağında meydana geldi. Hüseyin Yıldız yönetimindeki 06 YD 122 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarptı. Kazada sürücü Hüseyin Yıldız yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan Yıldız, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaynak: DHA