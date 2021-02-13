Refüje çarpan otomobilin alkollü sürücüsünden gazetecilere: Ben bunu bir yerde görürsem onu paylaştırırım, o kayıtlar silinsin
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Refüje çarpan otomobilin alkollü sürücüsünden gazetecilere: Ben bunu bir yerde görürsem onu paylaştırırım, o kayıtlar silinsin

13.02.2021 07:34 | Son Güncelleme: 13.02.2021 07:38
Refüje çarpan otomobilin alkollü sürücüsünden gazetecilere: Ben bunu bir yerde görürsem onu paylaştırırım, o kayıtlar silinsin

BURSA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarparak karşı yola geçti.

BURSA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarparak karşı yola geçti. Kaldırıma çarparak durabilen otomobilden yara almadan kurtulan alkollü sürücü Emir H. (25) önce polis ekiplerinin üzerine yürüdü, ardından da kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırmaya çalışıp, "Ben bunu bir yerde görürsem onu paylaştırırım. O kayıtlar silinsin" diye tepki gösterdi.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Kısıtlamada Zafer Bulvarı'ndan İnönü Caddesi istikametine ilerleyen Emir H. yönetimindeki 16 P 2780 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 25 metre savrularak refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle karşı yola geçen otomobil, kaldırıma çarparak durabildi. Emir H. yara almazken, kazayı gören çevredekiler durumu polise bildirdi.

'O KAYITLAR SİLİNSİN'

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, olası başka kazaya karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Yapılan kontrolde 152 promil alkollü olduğu tespit edilen Emir H., polis ekiplerine direnç gösterdi. Ekiplerin üzerine yürüyen Emir H., "1 saat önce neredeydin sen. Ben buradan kaçıp gitsem bulabilecek miydin?" dedi. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da saldırmaya çalışan Emir H., gazetecilere "Kapat kaydı, ben rezil rüsva bir insan değilim ki. Ben bunu bir yerde görürsem onu paylaştırırım. O kayıtlar silinsin" diyerek tepki gösterdi.

4 BİN 350 TL CEZAKazanın ardından kullanılmaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, Emir H.'ye alkollü araç kullanmaktan 1200, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ise 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı. Toplam 4 bin 350 TL ceza kesilen Emir H. gözaltına alınırken, ehliyetine de el konuldu.


Refüje çarpan otomobilin alkollü sürücüsünden gazetecilere: Ben bunu bir yerde görürsem onu paylaştırırım, o kayıtlar silinsin
Refüje çarpan otomobilin alkollü sürücüsünden gazetecilere: Ben bunu bir yerde görürsem onu paylaştırırım, o kayıtlar silinsin
Refüje çarpan otomobilin alkollü sürücüsünden gazetecilere: Ben bunu bir yerde görürsem onu paylaştırırım, o kayıtlar silinsin
Refüje çarpan otomobilin alkollü sürücüsünden gazetecilere: Ben bunu bir yerde görürsem onu paylaştırırım, o kayıtlar silinsin
Refüje çarpan otomobilin alkollü sürücüsünden gazetecilere: Ben bunu bir yerde görürsem onu paylaştırırım, o kayıtlar silinsin
Refüje çarpan otomobilin alkollü sürücüsünden gazetecilere: Ben bunu bir yerde görürsem onu paylaştırırım, o kayıtlar silinsin
Refüje çarpan otomobilin alkollü sürücüsünden gazetecilere: Ben bunu bir yerde görürsem onu paylaştırırım, o kayıtlar silinsin
Refüje çarpan otomobilin alkollü sürücüsünden gazetecilere: Ben bunu bir yerde görürsem onu paylaştırırım, o kayıtlar silinsin
Refüje çarpan otomobilin alkollü sürücüsünden gazetecilere: Ben bunu bir yerde görürsem onu paylaştırırım, o kayıtlar silinsin
Refüje çarpan otomobilin alkollü sürücüsünden gazetecilere: Ben bunu bir yerde görürsem onu paylaştırırım, o kayıtlar silinsin
Refüje çarpan otomobilin alkollü sürücüsünden gazetecilere: Ben bunu bir yerde görürsem onu paylaştırırım, o kayıtlar silinsin
Refüje çarpan otomobilin alkollü sürücüsünden gazetecilere: Ben bunu bir yerde görürsem onu paylaştırırım, o kayıtlar silinsin
Refüje çarpan otomobilin alkollü sürücüsünden gazetecilere: Ben bunu bir yerde görürsem onu paylaştırırım, o kayıtlar silinsin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN

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